Beschiet je vrienden vanachter het stuur in Utrecht: eerste interactieve kartbaan wil de wereld veroveren

Utrechts F1 Racing Centre is walhalla voor Verstappen-fans: ‘Hier voel ik me eventjes Max’

3 september Dat het Formule 1-circus na zeventig jaar ons land weer aandoet, is ook te merken in The Official F1 Racing Centre in Leidsche Rijn. Het rondje op het circuit van Zandvoort, dat hier op racesimulators kan worden gereden, is hot. ,,Hier voel ik me eventjes Max, dat is kicken.’’