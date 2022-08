Beste fietsstad ter wereld: waarom Utrecht ‘het paradijs’ is voor de fietser

Hittegolf komt eraan, maar stormloop op houtka­chels en haardhout is volop bezig: ‘Lijkt wel winter’

Wie nog voor de komende winter een houtkachel en voldoende haardhout in huis wil hebben, moet op z’n tellen passen. De animo voor beide producten is groot. ,,Het lijkt wel winter, zo druk is het.’’

