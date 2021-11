Bestuurder bekneld bij botsing met vrachtwagen op A28 bij Den Dolder

15 kilo lichter meldt David Bosch zich als lijsttrek­ker van de PVV Utrecht: ‘GroenLinks maakt alles kapot’

David Bosch (44) was de afgelopen jaren de tweede man van de PVV in Utrecht. Nu wil hij lijsttrekker worden. Dat zijn partij niet groot is in de stad kan hij wel verklaren. ,,Maar een stille meerderheid denkt er net zo over als wij.’’

23 november