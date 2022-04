Bestuurder die pas gekochte, peperdure Mercedes in de prak reed, vond ‘het allemaal wel best’

Voor het eerst werd er op deze Utrechtse school geloot (en niet omdat er niet genoeg plek was)

Dit jaar moest zijn school er voor het eerst aan geloven: de loting. Niet omdat er niet genoeg plek was, maar omdat rector Albert Wijnsma (38) van Academie Tien een goede verdeling tussen vmbo, havo en vwo-leerlingen in de klas wil. En dus zaten tientallen kinderen vorige week in spanning of zij een plekje op de felbegeerde school hadden bemachtigd. ,,Sommige keuzes zijn belangrijk, maar doen ook pijn.”

