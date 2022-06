Bestuurder gewond na botsing met bezorgdienst

Rector Jeroen (52) ligt al in bed als hij hoort dat 100 leerlingen van zijn school met de dood bedreigd zijn

Een doodsbedreiging per mail, naar later bleek van een 17-jarige jongen uit Oirschot. Zo zout had rector Jeroen Croes (52) van middelbare school de Werkplaats in Bilthoven het nog niet gegeten. ,,En omdat de politie het erg serieus nam, werd het meteen een zaak van de buitencategorie.’’

