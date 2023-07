Bestuurder heeft net twee dagen z'n rijbewijs en trapt het gas maar eens lekker in

SSH stelt herontwik­ke­ling Ina Boudier Bakkerlaan uit: 700 extra studenten­wo­nin­gen komen er voorlopig niet

De herontwikkeling van het IBB-complex in Utrecht is minstens vijf jaar uitgesteld. Dat betekent dat de 700 extra studentenwoningen er voorlopig niet komen, terwijl de kamernood in de stad hoog is. Waar moeten studenten dan gaan wonen?