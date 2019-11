Bestuurder in brand na autocrash en rolt door gras om vlammen te doven

Max uit Houten won het Junior Songfesti­val: ‘Als ik klaar ben met school, ga ik gelijk weer liedjes maken'

18 november In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu? Vandaag: Max Albertazzi (15) uit Houten die vorig jaar het Junior Songfestival won.