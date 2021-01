Bestuurder onder invloed negeert avondklok en scheurt met 140 km/u door Leidsche Rijn

Klopjacht met heli naar ‘ontvoer­ders’ in Utrecht blijkt vrijgezel­len­grap

9:02 Voor de Utrechtse politie was het even alle hens aan dek toen er een melding binnenkwam over een man die met vastgebonden handen in de kofferbak van een auto zou zijn gegooid. De politie zette onmiddellijk groot in op deze vermoedelijke ontvoering.