Bestuurder raakt van de weg en overlijdt na botsing tegen boom in Vianen

Drie mannen mishande­len 17-jarige maaltijdbe­zor­ger in Utrecht: verdacht van poging tot doodslag

Een 17-jarige maaltijdbezorger is in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 oktober mishandeld door drie mannen. Dat gebeurde op de Koekoekstraat in Utrecht. De mannen zijn aangehouden en worden verdacht van poging tot doodslag.

14:46