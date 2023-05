Betaald parkeren overal in Utrecht? Buurgemeenten vrezen voor overlast en vragen om uitstel

Dit is waarom Utrecht reclame voor kiloknal­lers en alcohol níet gaat verbieden

Reclames voor roken of gokken (ongezond en verslavend) en vliegvakanties (vervuilend) zijn verboden in Utrecht. Maar voorlopig komt er geen ban op alcoholadvertenties (ongezond en verslavend) of kiloknallercampagnes (vervuilend). Daaraan zitten te veel haken en ogen, concludeert de gemeente.