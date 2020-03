Betrapt: Utrechtse bedelaars doen alsof ze gehandicapt zijn

De discussie over Oost-Europese bedelaars in de Utrechtse binnenstad laait weer op. Ze doen alsof ze gehandicapt zijn, maar kunnen prima lopen, tonen undercover beelden van tv-journalist Alberto Stegeman aan.

De groep bedelaars duikt de afgelopen jaren regelmatig op in het Utrechtse winkelgebied. Ze lopen mank, zitten in een rolstoel of vertellen dat ze in grote nood zijn. Winkeliers ergeren zich er groen en geel aan kwamen er achter dat ze georganiseerd zijn en met auto's naar de binnenstad gebracht worden.

Medicijnen

Het programma Undercover in Nederland op SBS6 besteedde donderdag aandacht aan het fenomeen. Presentator Alberto Stegeman praat in de uitzending met onder meer een vrouw in een rolstoel en een man die op de grond zit met een stok. Beiden vertellen uit Moldavië te komen. De vrouw zegt geld voor medicijnen voor hartproblemen nodig te hebben. De man geeft aan door een ongeluk niet te kunnen lopen zonder een stok.

Stegeman en zijn medewerkers volgden hen daarna heimelijk. Aan het einde van de dag worden de bedelaars opgehaald en naar een parkeerplaats met tankstation langs een snelweg gebracht. Daar blijken ze prima te kunnen lopen. Op de beelden is ook te zien hoe er geld wordt geteld.

De bedelaars brengen de nacht door in auto's en busjes op de parkeerplaats. Bij het tankstation kopen ze koffie. Daarna keren ze terug naar de Utrechtse binnenstad. Daar confronteert Stegeman ze met de undercover beelden. Hun handelswijze is oplichting, concludeert de tv-maker.

Niet zielig

VVD-raadslid Queeny Rajkowski wil het onderwerp opnieuw op de politie agenda plaatsen. Ze pleitte eerder tevergeefs voor een hardere aanpak van de Oost-Europese groep. ,,Ik wil dat er creatiever nagedacht wordt over hoe deze bedelaars weggestuurd kunnen worden. Ik ben daarom blij dat het zo duidelijk in beeld is gebracht. Ze zijn niet zielig, het zijn oplichters.’’

Bedelen in Utrecht is niet verboden. Rajkowski oppert om een verbod in te stellen op het veinzen van een handicap bij bedelaars. ,,Of om ze betitelen als straatartiest en te handhaven op hun vergunning. Ze voeren immers een toneelstuk op. Maar dat zal juridisch gezien niet haalbaar zijn.’’

Bij bedelaars is nooit zeker of ze de waarheid vertellen, constateert GroenLinks-fractievoorzitter Heleen de Boer. ,,Als ze geld vragen voor een slaapplaats in de nachtopvang, weet ook je niet of ze er drugs van kopen. Ik vind het belangrijk dat mensen die geld nodig hebben, de mogelijkheid houden om daarom te vragen. Het hoort wat ons betreft bij grote stad als Utrecht.’’

De Boer denkt dat het veinzen van een handicap mogelijk strafrechtelijk kan worden aangepakt. ,,Ook als er sprake is van uitbuiting, moet dat worden aangepakt.’’

Strengere regels

Ondernemers in de binnenstad hopen dat het winkelend publiek de buitenlandse bedelaars geen geld meer toestopt. Tom Broekman van Centrum Management Utrecht: ,,In mijn ogen zijn we nu mensenhandel aan het legaliseren. We moeten voor elkaar zien te krijgen dat iedereen ervan op de hoogte is dat het oplichters zijn en ze niets meer krijgen.’’ Hij hoop dat de gemeente strengere regels voor bedelaars maakt.

Dat gebeurt voorlopig niet, blijkt uit een reactie van het gemeentebestuur. ,,Op bedelen zelf wordt niet wordt gehandhaafd. Wel is er een kleine groep bedelaars die bij de gemeente bekend is omdat zij hinderlijk gedrag vertonen. Daar wordt handhavend tegen opgetreden.’’

In 2017 is na een politieke discussie besloten geen verbod in te stellen. Nette bedelaars mogelijk namelijk niet de dupe worden van bedelaars die overlast geven, is de gedachte.