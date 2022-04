Bevrijdingsfestival Utrecht maakt eerste namen van line-up bekend

Lievelings­trui­en tussen de boeken; Bieb Neude wordt omgetoverd tot modelab

Liefhebbers van kleding opgelet! In april zal in de bibliotheek aan Neude een foto-expositie te zien met allemaal Utrechters in hun lievelingstrui. De expositie is een onderdeel van modelab Mijn Lievelingstrui.

