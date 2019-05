Bevrijdingsfestivals: ‘Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind, maar trek vooral warme trui aan’

„Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind, maar we raden mensen via sociale media en onze website aan om iets warms aan te trekken. Een poncho voor de zekerheid is ook geen overbodige luxe”, zegt Eveline Mulckhuyse, hoofd Marketing en Communicatie van het Utrechtse bevrijdingsfestival in Park Transwijk. ,,De organisatie houdt continu het weerbericht in de gaten, waardoor onverwachte maatregelen niet nodig zijn. Helaas is er geen warme chocolademelk aanwezig, maar doordat we dicht op elkaar staan houden we elkaar ook warm”, zegt Mulckhuyse.