Hoe red je een ree uit het kanaal? ‘Ze kunnen goed zwemmen, maar als ze moe worden, verdrinken ze’

Een ree zwemmend in de Leidsche Rijn, met in de buurt een paar zwemmers die proberen haar naar de kant te dirigeren en verderop brandweerlieden die het dier uiteindelijk op het droge krijgen. Dit opmerkelijke schouwspel was afgelopen vrijdagmorgen te zien bij de Zandweg in De Meern.