Bewoner voor de rechter na verwoesten eigen appartement in Veenendaal

19-jarige Utrechter veroor­deeld voor geweld tegen agenten

17:53 Stefano van den B. (19) is veroordeeld voor een serie delicten die hij pleegde nadat zijn relatie op de klippen was gelopen. De jongen uit Utrecht kreeg een maandenlange celstraf opgelegd, nadat hij in een half jaar tijd veertien keer in aanraking kwam met de politie.