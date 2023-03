Bewoners blij, geen grootschalige woningbouw in Kromme IJsselgebied

Bewoners in het gebied van de Kromme IJssel zijn blij. De provincie Utrecht heeft bevestigd dat grootschalige woningbouw in hun gebied niet mogelijk is.

Provinciebestuurder Huib van Essen heeft bewoners afgelopen week laten weten dat de provincie de bouw van 1500 woningen in het Kromme IJsselgebied niet kansrijk acht. Dat was in 2021 ook al aangegeven in een overleg met de gemeente IJsselstein, zo meldde Van Essen aan de bewoners. Bouwen van grote aantallen woningen is volgens de provincie niet te combineren met de cultuurhistorische waarde van het gebied. Bovendien leidt dat tot extra belasting van de N210.

Wel minder omvangrijk bouwen

Wel is destijds een opening geboden om een ‘aanzienlijk kleinere ontwikkeling’ in het gebied te onderzoeken. Aan welke omvang ze daarbij denkt, wil de provincie niet zeggen. Dat hangt af van hoeveel verkeer de N210 kan verwerken én of een plan voor het Kromme IJsselgebied voldoet aan de overige ambities van de provincie op landschappelijk en recreatief gebied.

Ook heeft de provincie nog geen uitspraak gedaan over de vraag of woningbouw sowieso mogelijk is in het gebied. Het is niet duidelijk op welke termijn die uitspraak er wel komt. De enige duidelijkheid die Van Essen de bewoners geeft is dat woningbouw in het gebied nu onmogelijk is.

Mirjam Bijlenga van de Kromme IJsselgroep is verbaasd: ,,De gemeente IJsselstein schakelde desondanks een duur bureau in om de optie van grootschalige woningbouw in het gebied te onderzoeken.” Ze heeft wel een verklaring: ,,We vermoeden dat dit komt omdat grootste collegepartij LDIJ aan zijn kiezers heeft beloofd om tot aan 2030 2500 woningen te bouwen. Om dat waar te maken achten zij grootschalige woningbouw in het Kromme IJsselgebied nodig.”

Huidige plannen voldoen

De provincie Utrecht denkt daar volgens Bijlenga anders over. In de huidige woningbouwplannen is voor IJsselstein, naast de ruim 1400 woningen op binnenstedelijke locaties, slechts een gering aantal woningen voorzien buiten de stadsgrenzen: 63 woningen bij de Ruimtevaartbaan, in het noorden van IJsselstein.

Het Provinciaal Programma Wonen en Werken wordt elke 1,5 jaar opnieuw vastgesteld. Dit betekent dat eventueel bouwen in het Kromme IJsselgebied pas weer in het najaar 2024 aan de orde kan komen. De gemeente IJsselstein moet dan wel met een plan komen. De provincie kijkt dan of het voldoende past binnen het beleid en of het plan nodig is om te voorzien in de woningbehoefte in de regio.

Wethouder Edwin Tas laat in een reactie weten dat de IJsselsteinse gemeenteraad nog geen definitieve keuze heeft gemaakt voor woningbouw in het Kromme IJsselgebied. Dat gebeurt mogelijk in juni 2023 . ,,Pas daarna kan het gesprek plaatsvinden om de locatie op te nemen op de lijst van de provincie. Het is overigens niet de bedoeling en gezien de stappen die nodig zijn onmogelijk dat er voor 2025 in het Kromme IJsselgebied wordt gebouwd.”

Duizend woningen

De gemeente IJsselstein hield tot aan september 2023 vier bijeenkomsten over bouwen in het gebied van de Kromme IJssel. Tijdens de laatste bijeenkomst, in september 2023, werden plannen gepresenteerd om duizend woningen te realiseren aan de noordrand van het Kromme IJsselgebied, ten zuiden van de N210, aangevuld met lintbebouwing richting Lopikerkapel en wonen op erfclusters.

