Bewoners explosieflat Bilthoven krijgen vergoeding na maanden vol verdriet en frustratie: ‘Eindelijk’

‘Wie is de man op het doek?’ Rondreizen­de expositie over Lijkwade van Turijn doet Utrecht aan

‘Wie is de man op het doek?’ Dat is de vraag die al enkele generaties lang wordt gesteld bij de Lijkwade van Turijn, een oud doek waarvan wordt gezegd - en door christenen geloofd - dat Jezus er na zijn dood in gewikkeld en begraven werd.