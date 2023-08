Bewoners klagen dat kraanwater naar chloor smaakt: ‘Nemen dit soort meldingen uiterst serieus’

Deze basis­school kon niet nieuw bouwen door de drukte op het elektrici­teits­net, maar zó lossen ze dat op

Je wilt een gedateerd basisschoolgebouw vervangen door nieuwbouw, maar krijgt geen toestemming voor de bijbehorende stroomaansluiting. Want ja, het elektriciteitsnet is overvol. In Zeist gebeurde het én vonden gemeente en school de oplossing. ,,Innovatief en spannend.”