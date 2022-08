Bewoners naar de rechter om bakstenen kunstwerk pal voor hun woonkamer: ‘Hebben slapeloze nachten’

Piepjonge verdachten aangehou­den voor brute woningover­val op 87-jarige vrouw in Overvecht

De politie heeft twee 15-jarige verdachten aangehouden die in verband worden gebracht met een woningoverval op de Donaudreef in Utrecht. Daarbij werd een 87-jarige vrouw in haar huis onder dwang vastgehouden terwijl de daders in huis op zoek gingen naar waardevolle spullen.

17 augustus