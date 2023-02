Bewoners opgelucht: verkeer uit Hof van Harmelen tóch niet over smalle en drukke Schoollaan

Raad van State

Hier hadden Veilig Verkeer Nederland en omwonenden op aangedrongen. In hun ogen is deze smalle weg niet geschikt als ontsluitingsweg. Het laantje is nu met name in de spitsuren al veel te druk: fietsende scholieren, bewoners van de Tuinderij, ouders die met de fiets of auto hun kinderen naar school brengen en personeel van Gaza dat naar het woonzorgcentrum komt. Die moeten er allemaal overheen. Het past niet om dit rijtje ook nog het autoverkeer van de bewoners van de wijk Hof van Harmelen toe te voegen, aldus VVN en de omwonenden.