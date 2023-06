Bewoners Overvecht ergeren zich kapot aan bergen afval op straat: ‘Ben er he-le-maal klaar mee’

VAN WIEG TOT GRAF Op de uitvaart van Ties (2009-2023) liet iedereen een scheet: ‘Hij zou het fantas­tisch hebben gevonden’

Waar Ties was, was blijdschap. In zijn buurt Nieuw-Engeland in Utrecht, op school en in de woonkamer. Zonder de ontwapenende grappenmaker, die overleed aan een epileptische aanval, is het oorverdovend stil.