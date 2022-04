Bewoners schrikken zich rot: auto rijdt met hoge snelheid achtertuin in Maarssen binnen

Busbedrijf hengelt naar horecaper­so­neel: ‘Wie bedenkt zo’n actie? Ik zou me behoorlijk schamen’

De Utrechtse horeca is volledig over de zeik over een ‘misplaatse’ campagne waarin busbedrijf Syntus chauffeurs werft onder horecapersoneel. ‘Hey horecatijger! Word buschauffeur’! staat groot achterop de bussen van Syntus in de regio Utrecht en Almere. ,,Zo misplaatst. Ze weten toch wel dat juist de horeca smacht naar personeel.”

