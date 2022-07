Bewoners van 32 nieuwe sociale huurwoningen in Odijk nemen sleutel in ontvangst

Wéér zakkenrol­lers gegrepen in Utrecht: ‘Telefoon en slachtof­fer herenigd na achtervol­ging’

Opnieuw zijn vrijdag in het centrum van Utrecht zakkenrollers betrapt en vrijwel direct aangehouden. Een dag eerder was het ook al raak, terwijl de maand mei zelfs de meeste aangiftes in een jaar tijd opleverde.

