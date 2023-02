Bewoners willen verkeer uit Hof van Harmelen niet over drukke Schoollaan: ‘Dat is vragen om problemen’

De Schoollaan is nu met name in de spitsuren al veel te druk, hield VVN-bestuurslid Johan Wesseloo de diverse fracties voor. Bewoners van de Tuinderij, ouders die met de fiets of auto hun kinderen naar school brengen en personeel van Gaza dat naar het woonzorgcentrum komt: ze moeten allemaal elke werkdag ’s ochtends over het smalle Schoollaantje.

En daar komt in de toekomst het verkeer bij dat in de spits Het Hof van Harmelen verlaat. Dat is vragen om problemen, voorzien een bezorgde Wesseloo en de omwonenden. Als het aan VVN ligt, krijgt Hof van Harmelen - maximaal 96 woningen - geen ontsluiting voor het autoverkeer, maar alleen voor langzaam verkeer (fietsers, wandelaars en bromfietsers).

Privacy

Het college vindt, na overleg met betrokken bewoners, dat de ontsluiting van 30 van de 96 woningen in het toekomstige Hof van Harmelen wel via de Schoollaan kan. De bewoners van de andere 66 nog te bouwen huizen moeten via de Ambachtsheerelaan in de toekomst hun wijk verlaten.

Het advies van Veilig Verkeer Nederland en de angst van de omwonenden vonden tot donderdagavond geen gehoor bij burgemeester en wethouders. Maar wel bij meerdere raadsfracties, bleek op de politieke avond. Om het college desnoods te dwingen met oplossingen voor onder meer de verkeerssituatie te komen, kondigden sommige partijen al bij de raadsvergadering aan met moties en amendementen te komen.

De omwonenden vrezen, mede vanwege de aanleg van vier eilandjes, eveneens voor hun privacy. Zij kondigden aan naar de Raad van State te stappen als de plannen niet worden aangepast. Wethouder Arjan Noorthoek zegde donderdagavond toe met hen alsnog in gesprek te gaan.

De hele gemeenteraad steunt het bouwplan en is blij dat eindelijk gebouwd gaat worden in Harmelen. Woerden moet 23 februari het bestemmingsplan voor het Hof van Harmelen vaststellen, anders moet ze een dwangsom betalen.