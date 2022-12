Bewonerscomité mag bedrijfsgegevens varkensboer uit Leersum inzien

Niets openbaar

Het bewonerscomité heeft als derde partij verklaard dat de informatie die is opgevraagd met name gaat over het milieu-aspect. De rechtbank constateert dat uit het besluit blijkt dat het college zich heeft gerealiseerd dat het hier ook om milieu-gegevens gaat. Volgens het rechtsbeginsel dat eiser niet benadeeld mag worden door een zelf ingesteld beroep, mag de rechtbank in het kader van dit beroep niet beoordelen of het bestreden besluit op dit punt in orde is.