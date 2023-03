Bewoonster en brandweerman gewond bij uitslaande woningbrand in het centrum van Zeist

Verdachte aangehou­den zware mishande­ling Utrecht na aflevering Bureau Hengeveld

De politie heeft een verdachte van een zware mishandeling in Utrecht aangehouden. Op 8 maart werd in opsporingsprogramma Bureau Hengeveld aandacht besteed aan de zware mishandeling in Utrecht door drie verdachten. De tweede verdachte is ook herkend. Naar de derde verdachte wordt nog gezocht door de politie.