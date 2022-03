Bewoonster laat pannetje op vuur staan, lichte paniek in Maarssense seniorenflat

In een seniorenflat aan de Bisonspoor in Maarssenbroek heeft zondagavond korte tijd een brandje gewoed. Volgens bewoners had één van de bewoonsters een pannetje op het fornuis gezet, en was ze vergeten dat ze dat gedaan had.