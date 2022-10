Bezwaren bewoners hebben effect: woontoren ‘die schaduw over buurt’ werpt geschrapt

Utrechtse fruitte­lers slaan alarm door hoge energielas­ten: ‘De koelkosten gaan voor de baat uit’

Fruittelers in de Kromme Rijnstreek beleven onzekere tijden door de fors gestegen energiekosten voor het koelen van hun appels en peren in koelcellen. Zij luiden de alarmbel want zij kunnen de hogere kosten niet doorberekenen aan hun klanten.

8 oktober