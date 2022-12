Bibliotheek Utrecht verwelkomt anderhalf miljoenste bezoeker van dit jaar (en híerom is dat bijzonder)

De Bibliotheek Utrecht heeft gisteren, woensdag 14 december, de anderhalf miljoenste bezoeker van dit jaar verwelkomd. Evelien van der Zwaag was met haar drie kinderen Reza (6), Feye (4) en Eva (2) in Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum de gelukkige. Nooit eerder gingen zoveel Utrechters naar de bieb.

Dat de Bibliotheek Utrecht een recordaantal bezoekers trekt, is knap te noemen. Want het jaar begon nog met een aantal coronabeperkingen. Pas vanaf maart werd alles weer mogelijk.

Woordvoerster van de bibliotheek, Isabella Arons, heeft wel een verklaring: ,,We hebben natuurlijk in 2020 de bieb aan het Neude geopend, maar door corona konden we nooit echt volop gebruik maken van het pand. Tot aan maart van dit jaar. Toen gingen alle maatregelen eraf en dat zie je terug in de cijfers.”

Belangrijk op meerdere fronten

De bibliotheek aan het Neude is inderdaad de meest bezochte vestiging in Utrecht, samen met die van Leidsche Rijn. ,,Maar ook de bibliotheek in Overvecht trekt veel bezoekers”, laat Arons weten. ,,Je ziet echt dat het aan alle kanten aantrekt. De bieb is belangrijk voor mensen. Niet alleen om boeken te lenen, maar ook om informatie te krijgen en mensen te ontmoeten.”

Ook gedurende het jaar steeg het aantal bezoekers flink, bijvoorbeeld in de bieb in Neude. Van onder de 50.000 bezoekers in februari tot aan 86.000 in oktober. Wat zijn de verwachtingen voor 2023? Twee miljoen bezoekers? ,,Nee, we hebben nog geen target, maar volgend jaar zijn we er ook voor alle mensen die naar de bieb willen.”

