Biebfiets scheurt deze zomer door de stad: voorgelezen op bijzondere locaties

Domtoren­fans opgelet: je kunt nu een stuk van het icoon van Utrecht in huis halen

Voor alle mensen die de Domtoren bewonderen is er goed nieuws: je kunt er nu een stuk van in je eigen tuin of woonkamer neerzetten. Bij tuincentrum Steck in Utrecht worden ornamenten van de Domtoren verkocht. Maar je moet er snel bij zijn, want een aantal van de mooiste stukken, afkomstig van de top van de toren, zijn al verkocht. Vijf vragen hierover aan bedrijfsleider Ronald van Aken.

