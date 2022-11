Bier en appelsap: de leukste Utrechtse activiteiten en horeca voor kind én ouder nu op één plek te vinden

Wat maakt een uitje geschikt voor volwassenen én kinderen?

,,Ik en Karianne Vermaas, medeauteur van het boek, hebben gekeken naar zowel de kind- als oudervriendelijkheid. Het boek is gericht op kinderen, maar het zal gelezen worden door ouders, opa’s en oma’s. Daarom hebben we op de verschillende locaties niet alleen gekeken naar bijvoorbeeld de ballenbak, maar ook het terras.’’

Wat zijn de leukste uitjes, die je bent tegengekomen?

,,We zijn erg blij met het restaurant Bij de Fortwachter, in Nieuwegein. Het restaurant zit in een oud fortwachtershuis waar je knus op een leuk terras kan zitten, op een locatie waar je het eigenlijk niet verwacht. En fort de Gagel in Overvecht Noord is ook een fijne plek waar ze goed aan de kinderen hebben gedacht. De restaurants staan beide op de cover en achterkant van het boek.’’