Bierbezorger of illegale feestganger? Man met 13 kratten bier in de auto vliegt uit de bocht

Kortste route van Amsterdam naar Utrecht? Wandelaar zet de pas erin over de A9

22 januari Wat is de snelste route van Amsterdam naar Utrecht? De politie in de hoofdstad trof vanochtend bij het krieken van de dag een wandelaar aan op de vluchtstrook langs de A9. Op zijn telefoon had hij Utrecht als gewenste bestemming ingevoerd in zijn navigatie-app. Vervolgens was hij aan de wandeltocht begonnen.