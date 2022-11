Bierfietsen en bussen vol toeristen? Niet op Utrechtse Heuvelrug: ‘Bewoners moeten ervan profiteren’

column Met een dekentje en een kop thee op de bank veerde voetbalpa­ria Jerry opeens op: ‘GAKPOOOOO!’

Trouwe lezers van deze column weten inmiddels dat ik een onvervalste voetbalopportunist ben. Gewoonlijk vind ik er geen bal aan, interesseert het mij geen fluit wie er in de Champion’s League staat of wie er ‘winterkampioen’ is. Ik volg de ontwikkelingen in de Nederlandse competitie niet, al houd ik uit ‘stadtionalistische’ motieven met een schuin oog de prestaties van FC Utrecht een beetje bij (waar ik gewoonlijk dan meteen weer spijt van heb).

