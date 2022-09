Bierliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen: Mout Festival gaat door, maar dan op Berlijnplein

Maar liefst 113 korte films van jonge makers te zien tijdens NOVA Filmfesti­val in Zeist

In het Figi theater in Zeist vindt 3 en 4 september het jaarlijkse NOVA Filmfestijn plaats. Maar liefst 113 korte films zijn er in dat weekend in Figi te zien Allemaal gemaakt door enthousiaste, jonge filmmakers zonder commercieel doel.

30 augustus