Bij CDA weggestuurde Margriet zit nu bij GroenLinks: ‘Dit voelt als een warm bad’

Weggestem­de CDA-dissident zit gewoon in raadszaal: ‘Voel me gesterkt door honderden positieve reacties’

Ze is al dagen het middelpunt van een politieke rel die zijn weerga niet kent. Maar CDA-dissident Margriet van de Vooren, die zondag van de kieslijst werd weggestemd door haar leden, zat vanavond gewoon weer op haar stoel in de raadszaal in Bilthoven. Alsof er niets was gebeurd.

2 februari