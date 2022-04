Bij de uitvaart van lieve krakersdeejay Robert vielen voor de familie veel puzzelstukjes op hun plek

Het is altijd lastig aan te tonen waar de kiem ligt van psychiatrische problematiek, maar dat Robert Tromp een knauw kreeg na een verhuizing op zijn tiende, dat is wel duidelijk. Met zijn twee broers en ouders vertrok hij uit Overvecht-Noord om in Eindhoven te gaan wonen. Dat vond hij vreselijk. Hij had het naar zijn zin in Utrecht, met veel vriendjes om zich heen.