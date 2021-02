Bij deze drive-thru kun je tijdens de Tweede Kamerverkiezingen coronaproof stemmen vanuit je auto

De Utrechtse gemeente breekt al langere tijd het hoofd over hoe de verkiezingen veilig kunnen worden ingericht. De drive-thru of stemstraat was één van de mogelijkheden die burgemeester Sharon Dijksma eerder opperde. Deze is inmiddels getest en blijkt inderdaad een geschikt alternatief voor mensen die liever vanuit de eigen auto of vanaf de fiets hun stem willen uitbrengen, schrijft de gemeente in een raadsbrief.