Bij deze nieuwe winkel in Utrecht is je kapotte telefoon zo gefixt

Politie­agen­ten alert na uitzending Opsporing Verzocht: overvaller die toesloeg in Utrecht herkend in Ter Apel

Een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vandaag aangehouden in Ter Apel. Dat gebeurde nadat in Opsporing Verzocht beelden waren vertoond van een overval in Utrecht, eerder dit jaar.