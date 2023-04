Bijen hebben het zwaar, veel dieren hebben winter niet overleefd: dit kun jij doen om de bij te helpen

column Na de visdeurbel nu het eendentrap­je, Jerry heeft wel een goed idee: ‘Hang er een webcam bij’

De timing is niet optimaal, want eendenkuikens zijn er al volop. In de Catharijnesingel zag ik een aller aandoenlijkst broedsel – zo noem je dat – van tien babyeendjes dat nieuwsgierig rond peddelde om bij het minste vermoeden van onraad piepend terug naar vader en moeder eend te zwemmen. Maar dat terzijde, want deze week zijn de eerste 15 van in totaal 27 eendentrapjes in de Utrechtse grachten aangelegd.