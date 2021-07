Bijna 1000 bezoekers festival Verknipt besmet, teller loopt op: 'Meer besmettingen niet uit te sluiten’

UPDATEBijna duizend bezoekers van het tweedaagse muziekfestival Verknipt in Utrecht zijn besmet geraakt met het coronavirus. Het evenement in de open lucht trok 20.000 mensen.

Op de eerste dag, zaterdag 3 juli, waren of raakten volgens cijfers van de GGD regio Utrecht minimaal 448 festivalgangers besmet. Voor de tweede dag staat de teller nu op 516 gevallen.

Het festival Verknipt werd gehouden bij plas Strijkviertel in De Meern. Bezoekers moesten via de CoronaCheck-app aantonen dat ze negatief waren getest, gevaccineerd of hersteld van een eerdere coronabesmetting. Bij de ingang vond ook een ID-check plaats. Verknipt was het eerste festival van het seizoen in Utrecht.

‘Verschrikkelijk’

Organisator Reza Fathi van Verknipt noemt de de besmetting ‘natuurlijk verschrikkelijk’. Naar de oorzaak kan hij slechts gissen. ,,We hebben alles gedaan volgens de regels, en nog meer dan dat. Ik heb de GGD gevraagd wat de oorzaak kan zijn, maar zij konden mij geen uitsluitsel geven.’’

Fathi sluit niet uit dat de bezoekers in de periode tussen een negatieve testuitslag en het bezoek aan het festival besmet zijn geraakt. Tussen een test en het festivalbezoek mocht maximaal 40 uur zitten. De bezoekers van Verknipt zijn rond het afgelopen weekeinde geïnformeerd door de organisatie. ,,Wie klachten heeft, hebben we geadviseerd zich te laten testen.’’

Bekijk hieronder beelden van het festival.

Woordvoerder Lydia van der Meer van de GGD regio Utrecht stelt dat veel van de bezoekers van Verknipt die besmet zijn, het virus al bij zich droegen voordat ze op het festivalterrein waren. Ook zij wijst naar de ruimte die Testen voor Toegang biedt tussen een test en het daadwerkelijk naar een evenement gaan.

Volgens Van der Meer is niet exact te achterhalen hoe het coronavirus zich heeft verspreid tijdens het festival omdat de bezoekers uit alle delen van het land kwamen. ,,Ongeveer zeshonderd besmettingen betreft mensen van buiten de regio Utrecht.’’ Ze sluit niet uit dat het aantal besmettingen rond Verknipt de komende dagen nog verder oploopt. ,,We hopen dat de piek is bereikt, maar met de besmettelijke deltavariant ligt dat niet voor de hand.’’

Discotheek

Na een eerdere uitbraak onder zeshonderd bezoekers van een discotheek in Enschede deed al gauw het verhaal de ronde dat niet-geteste jongeren gebruik hadden gemaakt van QR-codes van anderen om toch binnen te komen. De eigenaar van de discotheek noemde op zijn beurt gesjoemel met QR-codes aan de deur ‘zeer onwaarschijnlijk’.

De afgelopen week, van dinsdag 6 tot en met dinsdagochtend 13 juli, zijn door de verschillende regio’s van de GGD zeven clusters gemeld met besmettingen die gerelateerd zijn aan festivals en evenementen. Bij een buitenfestival in Noord-Brabant met vijfduizend bezoekers werden 179 besmettingen gemeld, terwijl er Testen voor Toegang werd gedaan. Bij dit festival werd niet gecontroleerd of het getoonde coronabewijs daadwerkelijk bij de persoon hoorde die het liet zien. Een dorpsfeest met kermis in Noord-Limburg leidde tot 80 besmettingen.

Gevaccineerd

Burgemeester Sharon Dijksma was een van de bezoekers van het evenement. ,,Het voelt heel bijzonder’’, zei zij eenmaal op het festivalterrein. ,,Het is voor mij voor het eerst dat ik weer in zo’n enorme mensenmassa ben waar je de 1,5 meter niet hoeft te hanteren.’’

Dijksma wordt volgens een woordvoerder standaard op de hoogte gehouden van grote uitbraken. ,,Of de burgemeester zich voor de zekerheid heeft laten testen na haar bezoek? Daar doen we geen uitspraken over, maar ze is volledig gevaccineerd.’’

