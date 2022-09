Bijna 150 meter extra walmuur aan de Oudegracht hersteld: ‘Trots en zuinig op’

Rotterdam­se nog zeker tot kerst in de cel voor rol bij explosies en dreigemen­ten in en rond Hoef en Haag

Een 33-jarige Rotterdamse zit zeker tot de kerst in de cel in verband met een serie explosies en bedreigingen in Hoef en Haag. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw van een voorname rol in in de geruchtmakende zaak, die draait om een gestolen partij cocaïne.

27 september