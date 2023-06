‘Bijna blind’ Tiktok-fenomeen Tjarda Struik voorgedragen als burgemeester van Leiderdorp

indebuurt.nl Chopsticks klaar! Streetfood Festival JOY komt terug naar Utrecht

“Sushi is verrukkelijk en festivals zijn top”. Kunnen dit jouw uitspraken zijn? Dan vind jij vast ook: die twee combineren is simpelweg hemels. En dat is precies wat Sushi & Asian Streetfood Festival JOY doet. Het festival met tientallen foodtrucks strijkt in september neer in het Griftpark.