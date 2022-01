Bijna de helft van alle huisdieren is te dik: ‘Een blokje kaas is voor je kat een McDonald’s-maaltijd’

Eline van Zoest van dierenkliniek PETComfort in Utrecht weet als geen ander: een ‘dikke theemuts in de vensterbank’? Dat vinden mensen nu eenmaal gezellig. ,,Veel baasjes weten niet eens dat hun kat, of hond, overgewicht heeft. Het beeld wat we in de maatschappij van huisdieren hebben is ook niet bepaald gezond: rond is goed, vinden we. Dieren zien er dan gezellig uit. Terwijl qua gezondheid eigenlijk dezelfde regels opgaan als bij mensen: het is belangrijk dat je nog wel een taille kunt zien.”