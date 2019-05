Bijzonder: Chinese stad Shenzhen heeft een heuse nijntjemetro

Avondvier­daag­se in Houten: ‘Oma staat gewoon weer met de snoepket­ting langs de kant’

16:53 Wandelen is helemaal in. De avondvierdaagse is nooit uit geweest. Dezer dagen trekken weer duizenden kinderen in de regio hun wandelschoenen aan. Voor verslaggever Maarten Venderbosch was het even geleden, maar in Houten wandelde hij weer eens mee.