Bilthovense DHL-medewerker veroordeeld voor bijdrage aan cocaïnesmokkel

Volgens de rechter is bewezen dat Bilthovenaar R.R. opzettelijk 2,9 kilo cocaïne het land binnenbracht. Hij deed dat in samenwerking met één of meer anderen, in de periode van 27 augustus 2021 tot en met 9 september. De drugs zat verwerkt in een materiaal van 20 kilo, een chemisch ruikend bruin poeder.

Drugs verspreiden

Hij werd ingerekend door de politie en algauw kwam een andere verdachte in beeld: de DHL-medewerker. De man zou dozen met een materiaal dat cocaïne bevat apart hebben gehouden, zodat een medeverdachte deze probleemloos door Nederland kon verspreiden. Zelf heeft hij dit altijd ontkend.

Bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak, vroeg de officier van justitie om een gevangenisstraf van 42 maanden. De straf die de rechter uitspreekt is een stuk lager: 24 maanden. Bij het bepalen van de hoogte van de straf neemt de rechtbank een aantal zaken in overweging: de hoeveelheid cocaïne die is ingevoerd, de rol die verdachte speelt in de smokkel én zijn weigering om openheid van zaken te geven. Advocaat Nigel Coffi kondigde eerder aan dat hij bij een veroordeling in hoger beroep gaat, volgens hem is het dossier ‘veel te dun.’