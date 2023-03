Binfluencer Annelies verbindt Utrechters met blikjes en rommel prikken: 'Je ontmoet nieuwe mensen!'

indebuurt.nlBuiten zijn èn samen wat goeds doen voor de stad. Annelies de Witte (28) organiseert zwerfafvalwandelingen voor groepen in Utrecht. “Het is een laagdrempelige manier om nieuwe mensen te leren kennen.”

Al twee jaar wandelt Annelies met een groep enthousiastelingen door Utrecht. Eerst drinken ze samen een kopje koffie, daarna gaan ze gewapend met grijpers op pad. Dit doet ze drie tot vier weken op verschillende plekken in Utrecht zodat het voor iedereen toegankelijk is. De meeste deelnemers vinden natuur belangrijk, maar sommige mensen lopen mee om het eens uit te proberen. “Die zijn dan aan het einde positief verrast!”

Lees verder na de foto >

Volledig scherm Annelies zet zich in voor een schone stad © Annelies de Witte

Containerramp op Terschelling

Het idee ontstaat in 2019, wanneer Annelies op vakantie is op Terschelling. Er spoelen containers vol spullen aan op het strand. Auto-onderdelen, piepschuim, leren sandaaltjes, My Little Pony’s én de bijbehorende plastic kammetjes… met haar blote handen helpt Annelies het afval oprapen. “Er was geen beginnen aan, de vuilniszakken waren zo gevuld. Het hele eiland hielp mee.” Dat was nodig ook want hoe langer het zou duren, hoe meer plastic er door de wind onder het zand terechtkwam.

Lees verder na de foto >

Volledig scherm Annelies in actie op het strand © Annelies de Witte

Van Terschelling naar Utrecht

De containerramp zet Annelies aan het denken. Ook in Utrecht ziet ze tot haar frustratie regelmatig zwerfafval op straat. Ze zet de ergernis om iets positiefs. Hoe? Door zelf actief afval te rapen. “Afval wat veel door de stad zwerft zijn bier- en energyblikjes, maar ook sigarettenpeuken. Die probeer je de eerste drie minuten vol goede moed te grijpen, maar je merkt al gauw dat het niet te doen is. Het papieren deel van een sigaret vergaat met de tijd, maar het plastic filter en giftige stoffen die erin zitten niet.”

Zwerfafvalwandelingen als ontmoetingsplek

Inmiddels raapt Annelies samen met een groep leeftijdsgenoten. “Met een groep is het gezelliger, raap je meer op en ben je zichtbaarder. Hierdoor creëer je bewustzijn onder stadsbewoners en laat je zien dat het leuk is om te doen. Daarmee hoop ik ook anderen te motiveren om zwerfafval te rapen.” Hoeveel afval de groep tijdens een wandeling verzamelt ligt aan de groepsgrootte. “Met een groepje van vijf kom je na 500 meter wandelen makkelijk aan twee tot drie volle zakken.

Lees verder na de foto >

Volledig scherm Foto: Annelies de Witte

Bijzondere vondsten

Via haar Instagrampagina kondigt ze de wandelingen aan. Ook houdt ze mensen op de hoogte van bijzondere vondsten, zoals een dwarsligger van André Rieu of bananenschillen. “Wist je dat een bananenschil tot wel een paar jaar kan blijven liggen voordat het helemaal verteerd is?”

Lees verder na de foto >

Volledig scherm André Rieu in het wild © Annelies de Witte

Lokale ondernemers sponsoren koffie

Een vaste prik bij de zwerfafvalwandelingen is een warm drankje. Die krijgt Annelies vaak gesponsord door een koffietentje in de buurt: “Ik stuur dan een vrijblijvend mailtje waarin ik uitleg wat we gaan doen en dat we onze eigen mokken meenemen. De keren dat ik het heb geprobeerd is het altijd gelukt!” Ze drinken meestal van te voren en na afloop wat. Zo is het geven en nemen voor de ondernemer en de vrijwilligers.

Lees verder na de foto >

Volledig scherm Koffie gesponsord door Tijm © Annelies de Witte

Toekomstplannen

In mei loopt Annelies het hele Pieterpad: van Pieterburen tot aan de Sint-Pietersberg. De gehele 500 kilometer neemt ze onderweg zwerfafval mee wat ze tegenkomt. Onderweg lopen er mensen stukjes mee. Daarnaast hoopt ze dat de zwerfafvalwandelingen structureler gaan worden: “Zodat het in de toekomst niet alleen afhangt van mijn agenda, maar dat het vanzelf gaat.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Utrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!