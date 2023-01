Bingo: schuur van bekende dief in Vleuten staat vol met gestolen fietsen, politie zoekt nog naar eigenaren

Rik Valkenburg krijgt toch een straatnaam in Veenendaal, net als voetbalin­ter­na­ti­o­nal Wim Bleijen­berg

De straat die hij in het centrum van Veenendaal zou krijgen, ging niet door. Maar de in 1994 overleden schrijver Rik Valkenburg krijgt nu tóch een straatnaam. Dat komt in de nieuw te bouwen wijk Groenpoort. Ook de enige Veenendaalse voetbalinternational Wim Bleijenberg krijgt daar een straat naar hem vernoemd.

