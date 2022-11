Binnenkijken in meest bijzondere villa’s en buitens aan Stichtse Lustwarande: ‘Ze zijn een beetje van iedereen’

Column Vooruit­gang is nooit gratis, conclu­deert Jerry na het besluit van de inclusieve parkeercom­mis­sie in Utrecht

Lang verborgen tragiek: automobilisten die geen parkeergeld hoeven te betalen omdat het een christelijke feestdag is terwijl ze zelf helemaal niet of iets ánders geloven. Het is Joodse Utrechters de afgelopen decennia goeddeels bespaard gebleven daar ze tijdens de oorlog vrijwel allemaal zijn uitgemoord. Maar moslims, hindoes, boeddhisten, shintoïsten en ja, ook atheïsten hebben al die jaren tandenknarsend de portemonnee in de kontzak moeten laten zitten omdat de christenen weer iets vieren hadden.

8:08