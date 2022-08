Bizar: ’s ochtends wordt Jeroens fiets gestolen, ’s middags probeert iemand ’m aan hem te verkopen

Utrechter Jeroen (45), woonachtig in de omgeving Lauwerecht, had vorige week de verrassing van zijn leven. ’s Morgens was zijn fiets gestolen, ’s middags al kwam hij het rijwiel op een bijzondere manier weer tegen.

Jeroen was net vertrokken voor z’n hardlooprondje van een kilometer of vijf. Na nog geen 200 meter stond hij alweer stil. ,,Ik zag opeens langs de weg een kerel met een fiets staan. Ik dacht: hé, dat is die van mij.’’

Er klopt iets niet

Hij confronteert de man met zijn stellige overtuiging en belt ondertussen de politie. ,,Ik wilde gewoon de autoriteiten erbij hebben, want hier klopte iets niet. De man, die alleen maar Spaans sprak, had in de gaten dat het mis was. Hij bood me snel mijn eigen fiets aan voor 5 euro. Maar dat ging ik dus niet doen.’’

De vermoedelijke fietsendief werd het op een gegeven moment te heet onder de voeten: hij liep weg. ,,Ik ben hem gewoon gevolgd en het duurde niet lang voordat de politie er was en hem kon aanhouden.’’

De verdachte zag eruit als iemand zonder verblijfsvergunning, zegt Jeroen. ,,Alleen Spaanstalig, geen papieren toen de politie erom vroeg en vermoedelijk ook geen geld en geen toekomst. Zielig, maar hij had wel mijn fiets. En die wilde ik terug.’’

Aankoopbon bewaard

De verdachte ging mee naar het bureau en Jeroen werd gevraagd of hij kon aantonen dat de fiets van hem is. ,,Ik heb hem bij een fietsenzaak gekocht en daarna bewust de aankoopbon bewaard, voor momenten als deze.’’

Hij vindt het sneu voor de dakloze dief. ,,Hij zag eruit alsof hij niets te verliezen had. Misschien is hij zelfs wel blij dat hij weer een keer een dak boven zijn hoofd heeft, ook al is het in een politiecel.’’

