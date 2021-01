Bizarre beelden: automobilist keert midden op snelweg

,,Eerder vandaag kwamen we deze stuntpiloot tegen op de #A27 bij Bilthoven”, schrijft Rijkswaterstaat op Twitter. Hoewel ‘keren op de snelweg nooit een verstandige actie is’, is het volgens Rijkswaterstaat goed afgelopen.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt niet veel te kunnen vertellen over het incident. ,,Ik weet dat er een eenzijdig ongeval was met een personenauto, maar wat er precies is gebeurd is niet duidelijk.” Volgens de woordvoerder is er wel een berger naar de auto toegestuurd, en zou het gaan om een bestuurder die gebrekkig Engels sprak. ,,Bij het ongeval was verder niemand betrokken.”